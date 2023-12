Le Swann Paris, un menu à 39 € tout compris !

Le titre parle de lui-même, voilà en quoi se différencie ce restaurant des autres adresses de la capitale…une cinquantaine de couverts, un patron accueillant, des serveuses qui ne sont pas encore parfaites mais on ne leur en tiendra pas rigueur, une décoration toute en élégance…un bon repas et un prix raisonnable car oui 39€, c’est bien le prix du menu même le soir et même le week-end ! Intéressant pour moi qui vient d'Alsace

Ce menu comprend: apéritif, entrée, plat, dessert, une demie bouteille de vin au choix par personne et le café (ou thé, si comme moi, vous n’aimez pas le café ? ). Un prix qui bat toute concurrence et un diner tout à fait correct, le foie gras est à tomber…ainsi que le filet de boeuf qui est très tendre ! (J’ai été un peu déçue par la daurade en revanche…).



Allez, quelques photo pour vous mettre l’eau à la bouche !